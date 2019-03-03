رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية 1440-2019

أعلنت صباح اليوم وزارة الصحة السعودية، في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني عن توفر “4929” وظيفة صحية وفنية شاغرة للجنسين، وذلك في كافة مناطق المملكة، وقد أوضحت الوزارة أن الوظائف جاءت من أجل سد احتياجات الوزارة في سوق العمل من الشباب السعودي.

وقد أكدت الوزارة أن الوظائف المتاحة في مختلف المجالات بالوزارة وفي كافة مناطق المملكة العربية السعودية، علماً بأن التقديم متاح لحملة الشهادات المناسبة.

وظائف وزارة الصحة السعودية 1440:

– أخصائي تغذية علاجية رجال (عدد 44)

– أخصائي تمريض غير طبيب (عدد 31)

– أخصائي تمريض – نساء (عدد 5)

– تمريض عنايه مركزة اطفال (عدد 8)

– تمريض عناية – حديثي الولادة (عدد 1)

– تمريض عنايه حديثي الولادة (عدد 38)

– معلوماتية صحية نساء (عدد 7)

– أخصائية تمريض قلب (عدد 152)

– أخصائي علاج نطق (عدد 1)

– أخصائي نطق وسمع (عدد 2)

– أخصائية سمعيات (عدد 1)

– أخصائية معالجه نطق نساء (عدد 19)

– المختبرات / امراض سريرية (عدد 1)

– أخصائي اطراف صناعيه رجال (عدد 2)

– مقيم النساء والولادة- نساء (عدد 1)

– أخصائية اشعه نساء غير طبيب (عدد 204)

– أخصائي اشعه رجال غير طبيب (عدد 62)

– مقيم النساء والولادة (عدد 1)

– جراحة الاوعية الدموية (عدد 1)

– مقيم جراحة التجميل (عدد 1)

– اسعاف وطب طوارئ رجال (عدد 30)

– جراحة المخ والاعصاب (عدد 15)

– أخصائي اجهزة طبية نساء (عدد 11)

– جراحة المسالك البولية (عدد 4)

– أخصائي اجهزه طبية (عدد 1)

– أخصائي اجهزه طبية رجال (عدد 9)

– مقيم جراحه اطفال (عدد 3)

– مقيم جراحه قلب (عدد 1)

– مقيم الباطنة-غدد صماء – رجال (عدد 2)

– مقيم طب الاسرة (عدد 2)

– مقيم الباطنة-غدد صماء – نساء (عدد 2)

– مقيم طب الاعصاب (عدد 1)

– الباطنة – عناية مركزة – رجال (عدد 85)

– مقيم طب وجراحة العظام (عدد 25)

– الباطنة – عناية مركزة – نساء (عدد 51)

– مقيم طب وجراحة العيون (عدد 3)

– مقيم الباطنة-صدرية – نساء (عدد 1)

– طبيب مقيم عام- نساء (عدد 8)

– طبيب مقيم عام- رجال (عدد 2)

– طبيب مقيم عام – نساء (عدد 24)

– مقيم حديثي الولادة- نساء (عدد 1)

– مقيم مختبر – رجال (عدد 1)

– مقيم مختبر (عدد 1)

– مقيم مكافحة العدوى (عدد 1)

– مقيم اورام (عدد 5)

– مقيم الباطنة العامة – رجال (عدد 77)

– مقيم الباطنة العامة – نساء (عدد 83)

– أخصائي علاج طبيعي رجال (عدد 32)

– أخصائية تخدير نساء غير طبيب (عدد 75)

– أخصائي تمريض رجال غير طبيب (عدد 536)

– أخصائية تمريض نساء غير طبيب (عدد 1327)

– أخصائي علاج تنفسي نساء (عدد 249)

– أخصائي مختبر رجال (عدد 14)

– أخصائية مختبر نساء غير طبيب (عدد 8)

– أخصائي مختبررجال غير طبيب (عدد 50)

– أخصائية علاج طبيعي نساء (عدد 50)

– أخصائي علاج نووي رجال (عدد 6)

– طبيب مقيم الباطنة جهاز هضمي (عدد 1)

– مقيم الباطنة – جهاز هضمي (عدد 1)

– طبيب مقيم الباطنة – أورام (عدد 1)

– مقيم الانف والاذن والحنجرة (عدد 3)

– مقيم الامراض الجلدية (عدد 6)

– مقيم الاطفال – قلب (عدد 1)

– مقيم الاطفال عناية مركزة (عدد 2)

– مقيم الاطفال عناية مركزة (عدد 15)

– مقيم الاطفال -عناية مركزة (عدد 14)

– مقيم أطفال – حديثي ولادة (عدد 1)

– مقيم الاطفال حديثي الولادة (عدد 33)

– مقيم اطفال- حديثي الولادة (عدد 63)

– طبيب مقيم الاطفال – جراحة (عدد 7)

– طبيب مقيم الاطفال – نساء (عدد 88)

– طبيب مقيم الاطفال – رجال (عدد 45)

– طبيب (عدد 2)

– فني مختبر – سحب دم (عدد 140)

– فني مختبر – سحب دم – نساء (عدد 17)

– فني تعقيم (عدد 262)

– فني تعقيم – نساء (عدد 65)

– أخصائي علاج تنفسي رجال (عدد 208)

– أخصائي مختبر نساء غير طبيب (عدد 35)

– أخصائي تخدير رجال غير طبيب (عدد 88)

– أخصائي معالجه نطق رجال (عدد 18)

– أخصائي معالجه سمع نساء (عدد 7)

– أخصائي معالجه سمع رجال (عدد 7)

– أخصائي قبالة نساء غير طبيب (عدد 175)

– أخصائي فيزياء طبية نساء (عدد 1)

– مقيم الباطنة – قلب (عدد 43)

– أخصائي فيزياء طبية رجال (عدد 6)

– مقيم الباطنة – كلى (عدد 6)

– أخصائي عمليات رجال (عدد 1)

– مقيم التاهيل الطبي (عدد 1)

– أخصائي علاج وظيفي نساء (عدد 2)

– أخصائي علاج وظيفي رجال (عدد 1)

– مقيم التخدير (عدد 19)

– أخصائي جودة صحية نساء (عدد 8)

– مقيم الجراحة العامة (عدد 47)

– أخصائي تغذية علاجية نساء (عدد 20)

– مقيم الرعاية المنزلية (عدد 1)

– أخصائي تغذيه رجال غير طبيب (عدد 1)

– أخصائية تصوير طبقي نساء (عدد 2)

– مقيم الطب النفسي (عدد 6)

– أخصائي تصوير طبقي رجال (عدد 2)

– أخصائي تثقيف صحي نساء (عدد 13)

– مقيم الطوارئ (عدد 12)

– أخصائي تثقيف صحي رجال (عدد 13)

– أخصائية بصريات نساء (عدد 2)

– اسعاف وطب طوارئ نساء (عدد 1)

– تمريض غير طبيب عنايه مركزة (عدد 25)

طريقة التقديم:

كما أعلنت الوزارة أنه يمكن التقديم على الوظائف لكافة وتعبئة طلب الوظائف من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية “من هنا“.