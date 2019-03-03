، عقب فيديو المراوغة.. مرور الرياض يقبض على قائدي سباق السرعة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن مرور منطقة الرياض، القبض على قائد المركبة الذي كان يقودها بتهور وسرعة ومراوغة؛ مما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى كانت تمارس نفس المخالفات؛ موضحاً أنه سيتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.
وكان مقطع فيديو وثّقه أحد الأشخاص على أحد طرق مدينة الرياض، يُظهر سيارتين ارتكبتا العديد من المخالفات؛ بينها التهور والسرعة والمراوغة وتعريض قائدي المركبات الأخرى للخطر؛ جراء هذه التصرفات.
وكشف المقطع عن سيارتين إحداهما من نوع "شاص" والأخرى "تشارجر"، تلحق إحداهما بالأخرى بسرعة عالية بأحد طرق الرياض القريبة من الجسر المعلق، كما أظهر المقطع محاولة صدم إحداهما الأخرى والتضييق على بعضهما، حتى تصادمتا وانحرفت المركبة "التشارجر" واصطدمت بحواجز خرسانية؛ فيما لاذ قائد المركبة الأخرى بالفرار.
وطالَبَ كثير من متداولي المقطع، بمحاسبة مَن يُعرّضان حياة سالكي الطريق للخطر، بعد ضبطهما وإيقاع أقصى العقوبات بحقهما.
عقب فيديو المراوغة.. مرور الرياض يقبض على قائدي سباق السرعةقاسم الخبراني الخليج 365 2019-03-03
أعلن مرور منطقة الرياض، القبض على قائد المركبة الذي كان يقودها بتهور وسرعة ومراوغة؛ مما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى كانت تمارس نفس المخالفات؛ موضحاً أنه سيتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.
وكان مقطع فيديو وثّقه أحد الأشخاص على أحد طرق مدينة الرياض، يُظهر سيارتين ارتكبتا العديد من المخالفات؛ بينها التهور والسرعة والمراوغة وتعريض قائدي المركبات الأخرى للخطر؛ جراء هذه التصرفات.
وكشف المقطع عن سيارتين إحداهما من نوع "شاص" والأخرى "تشارجر"، تلحق إحداهما بالأخرى بسرعة عالية بأحد طرق الرياض القريبة من الجسر المعلق، كما أظهر المقطع محاولة صدم إحداهما الأخرى والتضييق على بعضهما، حتى تصادمتا وانحرفت المركبة "التشارجر" واصطدمت بحواجز خرسانية؛ فيما لاذ قائد المركبة الأخرى بالفرار.
وطالَبَ كثير من متداولي المقطع، بمحاسبة مَن يُعرّضان حياة سالكي الطريق للخطر، بعد ضبطهما وإيقاع أقصى العقوبات بحقهما.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
12:14 PM
قال: سيتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة
أعلن مرور منطقة الرياض، القبض على قائد المركبة الذي كان يقودها بتهور وسرعة ومراوغة؛ مما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى كانت تمارس نفس المخالفات؛ موضحاً أنه سيتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.
وكان مقطع فيديو وثّقه أحد الأشخاص على أحد طرق مدينة الرياض، يُظهر سيارتين ارتكبتا العديد من المخالفات؛ بينها التهور والسرعة والمراوغة وتعريض قائدي المركبات الأخرى للخطر؛ جراء هذه التصرفات.
وكشف المقطع عن سيارتين إحداهما من نوع "شاص" والأخرى "تشارجر"، تلحق إحداهما بالأخرى بسرعة عالية بأحد طرق الرياض القريبة من الجسر المعلق، كما أظهر المقطع محاولة صدم إحداهما الأخرى والتضييق على بعضهما، حتى تصادمتا وانحرفت المركبة "التشارجر" واصطدمت بحواجز خرسانية؛ فيما لاذ قائد المركبة الأخرى بالفرار.
وطالَبَ كثير من متداولي المقطع، بمحاسبة مَن يُعرّضان حياة سالكي الطريق للخطر، بعد ضبطهما وإيقاع أقصى العقوبات بحقهما.
، عقب فيديو المراوغة.. مرور الرياض يقبض على قائدي سباق السرعة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عقب فيديو المراوغة.. مرور الرياض يقبض على قائدي سباق السرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.