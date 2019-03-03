، عقب فيديو المراوغة.. مرور الرياض يقبض على قائدي سباق السرعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: سيتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة

أعلن مرور منطقة الرياض، القبض على قائد المركبة الذي كان يقودها بتهور وسرعة ومراوغة؛ مما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى كانت تمارس نفس المخالفات؛ موضحاً أنه سيتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكان مقطع فيديو وثّقه أحد الأشخاص على أحد طرق مدينة الرياض، يُظهر سيارتين ارتكبتا العديد من المخالفات؛ بينها التهور والسرعة والمراوغة وتعريض قائدي المركبات الأخرى للخطر؛ جراء هذه التصرفات.

وكشف المقطع عن سيارتين إحداهما من نوع "شاص" والأخرى "تشارجر"، تلحق إحداهما بالأخرى بسرعة عالية بأحد طرق الرياض القريبة من الجسر المعلق، كما أظهر المقطع محاولة صدم إحداهما الأخرى والتضييق على بعضهما، حتى تصادمتا وانحرفت المركبة "التشارجر" واصطدمت بحواجز خرسانية؛ فيما لاذ قائد المركبة الأخرى بالفرار.

وطالَبَ كثير من متداولي المقطع، بمحاسبة مَن يُعرّضان حياة سالكي الطريق للخطر، بعد ضبطهما وإيقاع أقصى العقوبات بحقهما.