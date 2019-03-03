، تجاوباً مع "الخليج 365" .. جامعة شقراء تصرف باقي علاوة يناير لمنسوبيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضرّروا من صرف ٦ أيام فقط رغم مرور أكثر من شهر على توجيه الوزير

صرفت جامعة شقراء، مساء أمس، علاوة يناير كاملة لمنسوبي الجامعة بعد تأخر لأكثر من شهر؛ وذلك تجاوباً مع ما نشرته "الخليج 365"، قبل أيام عدة، بعنوان "برغم توجيهات آل الشيخ.. جامعة شقراء لم تستكمل علاوة يناير".

وأكّد عددٌ من منسوبي جامعة شقراء صرف العلاوة المتبقية لشهر يناير الماضي، بعد أن صُرف لهم ٦ أيام فقط من العلاوة سابقاً؛ رغم مضيّ أكثر من شهر على توجيه الوزير بصرفها.

وكانت جامعة شقراء قد صرفت، الأربعاء الماضي، علاوة شهر فبراير مع رواتب الشهر دون صرف المتبقي من علاوة يناير.