- 1/2
- 2/2
صرفت جامعة شقراء، مساء أمس، علاوة يناير كاملة لمنسوبي الجامعة بعد تأخر لأكثر من شهر؛ وذلك تجاوباً مع ما نشرته "الخليج 365"، قبل أيام عدة، بعنوان "برغم توجيهات آل الشيخ.. جامعة شقراء لم تستكمل علاوة يناير".
وأكّد عددٌ من منسوبي جامعة شقراء صرف العلاوة المتبقية لشهر يناير الماضي، بعد أن صُرف لهم ٦ أيام فقط من العلاوة سابقاً؛ رغم مضيّ أكثر من شهر على توجيه الوزير بصرفها.
وكانت جامعة شقراء قد صرفت، الأربعاء الماضي، علاوة شهر فبراير مع رواتب الشهر دون صرف المتبقي من علاوة يناير.
تجاوباً مع "الخليج 365" .. جامعة شقراء تصرف باقي علاوة يناير لمنسوبيهاسعود الدعجاني الخليج 365 2019-03-03
صرفت جامعة شقراء، مساء أمس، علاوة يناير كاملة لمنسوبي الجامعة بعد تأخر لأكثر من شهر؛ وذلك تجاوباً مع ما نشرته "الخليج 365"، قبل أيام عدة، بعنوان "برغم توجيهات آل الشيخ.. جامعة شقراء لم تستكمل علاوة يناير".
وأكّد عددٌ من منسوبي جامعة شقراء صرف العلاوة المتبقية لشهر يناير الماضي، بعد أن صُرف لهم ٦ أيام فقط من العلاوة سابقاً؛ رغم مضيّ أكثر من شهر على توجيه الوزير بصرفها.
وكانت جامعة شقراء قد صرفت، الأربعاء الماضي، علاوة شهر فبراير مع رواتب الشهر دون صرف المتبقي من علاوة يناير.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
12:09 PM
تضرّروا من صرف ٦ أيام فقط رغم مرور أكثر من شهر على توجيه الوزير
صرفت جامعة شقراء، مساء أمس، علاوة يناير كاملة لمنسوبي الجامعة بعد تأخر لأكثر من شهر؛ وذلك تجاوباً مع ما نشرته "الخليج 365"، قبل أيام عدة، بعنوان "برغم توجيهات آل الشيخ.. جامعة شقراء لم تستكمل علاوة يناير".
وأكّد عددٌ من منسوبي جامعة شقراء صرف العلاوة المتبقية لشهر يناير الماضي، بعد أن صُرف لهم ٦ أيام فقط من العلاوة سابقاً؛ رغم مضيّ أكثر من شهر على توجيه الوزير بصرفها.
وكانت جامعة شقراء قد صرفت، الأربعاء الماضي، علاوة شهر فبراير مع رواتب الشهر دون صرف المتبقي من علاوة يناير.
، تجاوباً مع "الخليج 365" .. جامعة شقراء تصرف باقي علاوة يناير لمنسوبيها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تجاوباً مع "الخليج 365" .. جامعة شقراء تصرف باقي علاوة يناير لمنسوبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.