، 19 مختصاً يشاركون في "مؤتمر وقار".. غداً ،

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يشارك ١٩ مختصاً في أوراق عمل بـ"مؤتمر وقار" الذي تنطلق فعالياته يوم غد الاثنين، برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفظه الله.
ويصحب "المؤتمر" الذي ترعاه "الخليج 365" إعلامياً، ويقام في مركز الملك عبدالعزير للحوار الوطني، العديد من ورش العمل التي تحتضن مختصين في مساندة كبار السن، وتنطلق يوم غد الرابعة مساءً، ولمدة ساعتين، وتستأنف في الموعد نفسه من اليوم التالي.
وسيتحدث الدكتور "علي الغامدي" في ورشة العمل الأولى عن "صناعة المبادرات المساندة لكبار السن"، كما سيتحدث الدكتور "زياد الريس" عن "النشاط الرياضي والغذائي لكبار السن". وأما ورش عمل اليوم التالي؛ فسيتطرق الدكتور "حماد الحمادي" إلى "تصميم مجموعات المساندة الاجتماعية لكبار السن"، وسيتحدث الدكتور "عمر المديفر" عن "الذكاء الاجتماعي للاستعداد للتقاعد".
وتتلخص محاور مؤتمر وقار في: "التشريعات والأنظمة المساندة لكبار السن، والتقنية وكبار السن، وجودة الحياة لكبار السن، والجوانب الاجتماعية والنفسية لمساندة كبار السن، وأفضل الممارسات الاقتصادية لما بعد الستين، وأخيراً صحة كبار السن".
19 مختصاً يشاركون في "مؤتمر وقار".. غداًعمر السبيعي الخليج 365 2019-03-03
يشارك ١٩ مختصاً في أوراق عمل بـ"مؤتمر وقار" الذي تنطلق فعالياته يوم غد الاثنين، برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفظه الله.
ويصحب "المؤتمر" الذي ترعاه "الخليج 365" إعلامياً، ويقام في مركز الملك عبدالعزير للحوار الوطني، العديد من ورش العمل التي تحتضن مختصين في مساندة كبار السن، وتنطلق يوم غد الرابعة مساءً، ولمدة ساعتين، وتستأنف في الموعد نفسه من اليوم التالي.
وسيتحدث الدكتور "علي الغامدي" في ورشة العمل الأولى عن "صناعة المبادرات المساندة لكبار السن"، كما سيتحدث الدكتور "زياد الريس" عن "النشاط الرياضي والغذائي لكبار السن". وأما ورش عمل اليوم التالي؛ فسيتطرق الدكتور "حماد الحمادي" إلى "تصميم مجموعات المساندة الاجتماعية لكبار السن"، وسيتحدث الدكتور "عمر المديفر" عن "الذكاء الاجتماعي للاستعداد للتقاعد".
وتتلخص محاور مؤتمر وقار في: "التشريعات والأنظمة المساندة لكبار السن، والتقنية وكبار السن، وجودة الحياة لكبار السن، والجوانب الاجتماعية والنفسية لمساندة كبار السن، وأفضل الممارسات الاقتصادية لما بعد الستين، وأخيراً صحة كبار السن".
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
12:09 PM
ترعاه "الخليج 365" إعلامياً ويعتبر الأول من نوعه
يشارك ١٩ مختصاً في أوراق عمل بـ"مؤتمر وقار" الذي تنطلق فعالياته يوم غد الاثنين، برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفظه الله.
ويصحب "المؤتمر" الذي ترعاه "الخليج 365" إعلامياً، ويقام في مركز الملك عبدالعزير للحوار الوطني، العديد من ورش العمل التي تحتضن مختصين في مساندة كبار السن، وتنطلق يوم غد الرابعة مساءً، ولمدة ساعتين، وتستأنف في الموعد نفسه من اليوم التالي.
وسيتحدث الدكتور "علي الغامدي" في ورشة العمل الأولى عن "صناعة المبادرات المساندة لكبار السن"، كما سيتحدث الدكتور "زياد الريس" عن "النشاط الرياضي والغذائي لكبار السن". وأما ورش عمل اليوم التالي؛ فسيتطرق الدكتور "حماد الحمادي" إلى "تصميم مجموعات المساندة الاجتماعية لكبار السن"، وسيتحدث الدكتور "عمر المديفر" عن "الذكاء الاجتماعي للاستعداد للتقاعد".
وتتلخص محاور مؤتمر وقار في: "التشريعات والأنظمة المساندة لكبار السن، والتقنية وكبار السن، وجودة الحياة لكبار السن، والجوانب الاجتماعية والنفسية لمساندة كبار السن، وأفضل الممارسات الاقتصادية لما بعد الستين، وأخيراً صحة كبار السن".
، 19 مختصاً يشاركون في "مؤتمر وقار".. غداً ،
المصدر : الخليج 365
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