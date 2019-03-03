، الإحصاء: 50% من موظفات السياحة بالمملكة سعوديات و25% من الموظفين سعوديين ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت هيئة الإحصاء السعودية أرقاماً هامةً تعكس مدى التقدم في توظيف الشباب في أكبر قطاع خدمي في المملكة وهو قطاع السياحة؛ حيث بلغ عدد الموظفات السعوديات في الأنشطة المميزة للسياحة 6386 سعودية، يشكلن ما نسبته 50%؛ حيث يبلغ عدد الموظفات الإجمالي 13572 موظفة، وأشار التقرير إلى أن أكبر نشاط اقتصادي سياحي تعمل فيه الإناث هو النقل الجوي للركاب بـ7807 موظفات، وبنسبة 39% من إجمالي العاملات بالقطاع السياحي.

أما عن الموظفين فإن التقرير أبان إجمالي الموظفين الذكور في الأنشطة المميزة للسياحة يبلغ 535941، يشكل السعوديون منهم ما نسبته 25%، ويعمل القسم الأكبر منهم في قطاع تقديم الطعام والشراب بنسبة 6.8%، يليه نشاط خدمات الزوار بنسبة 5.4%؛ مبيناً أن نسبة توظيف السعوديين في بعض الأنشطة لا تتجاوز 3%، وبعضها لا يتجاوز التوظيف فيه الـ1%؛ كنشاط النقل المائي للركاب، والأنشطة الثقافية.

ويبلغ إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي (57.3) مليار ريال في العام 2004، ارتفع إلى (197) مليار ريال في نهاية عام 2017م بنسبة نمو (18%)، وأوضح تقرير صادر من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن القيمة المضافة لقطاع السياحة ارتفعت من 91 مليار في العام 2016م إلى 97 مليار ريال في 2017م.

وشهد قطاع الإيواء السياحي بكافة فئاته نمواً سريعاً فاق النمو المتوقع للطلب؛ حيث تَضَاعف عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء عام 2009؛ ليرتفع من 1402 منشأة إلى 7385 منشأة بنهاية العام 2017 بنسبة نمو بلغت 426% خلال هذه الفترة.