، عائد يتفوق .. إطلاق صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار في أسواق السلع ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أبا الخيل": يزيد فرص العملاء وضمن إستراتيجية طرح منتجات مبتكرة

أطلقت شركة "الجزيرة كابيتال"؛ الذراع الاستثمارية لمجموعة بنك الجزيرة، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية في السوق السعودي (ترخيص رقم 37 -07076) صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الأمريكي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو صندوق استثماري مفتوح يستثمر في تعاملات المرابحة في أسواق السلع.

وكشفت "الجزيرة كابيتال"، أن الصندوق يستهدف تنمية رأس المال على المدى الطويل وتحقيق عائد يتفوق على المؤشر الاسترشادي بمخاطر منخفضة مع توفير السيولة خلال فترة قصيرة، من خلال الاستثمار في عقود المرابحة، والمرابحة المركبة، والإجارة، والأوراق المالية قصيرة الأجل وصناديق المرابحة وعقود تمويل التجارة، ومنتجات الخزينة منخفضة المخاطر المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

وصرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال المهندس زياد بن طارق أبا الخيل، بأن إطلاق صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الأمريكي يأتي ضمن إستراتيجية "الجزيرة كابيتال" لطرح منتجات استثمارية مبتكرة لعملائها في قطاع السلع الأساسية، الذي يشهد إقبالاً متزايداً وطلباً عالمياً متنامياً، فضلاً عن أن طرح هذا الصندوق سيزيد الفرص الاستثمارية لعملائنا ويصنع التنوع لاستثماراتهم.

وأكّد "أبا الخيل"؛ أن الصندوق مفتوح المدة، وأن الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق 2000 دولار أمريكي، وهو متاح أمام مختلف الفئات والشرائح من الأفراد المواطنين والمقيمين، إلى جانب المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية والخاصة وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، مشيراً إلى أن فريق إدارة الصندوق يتكون من خبراء متمرسين في قطاع الاستثمار يتمتعون بتجربة استثمارية ثرية في أسواق الأسهم العالمية.

يُذكر أن "الجزيرة كابيتال" توفر حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية العالمية المستوى، تعد أحد أفضل الحلول الاستثمارية المتوافرة لقطاعَي الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، وتشمل خدماتها إدارة الأصول، والوساطة المالية، وخدمات الأبحاث والحفظ، إضافة إلى خدمات المصرفية الاستثمارية الإسلامية ، المصممة بعناية لتقديم أفضل حلول للعملاء من حيث الجودة والمهنية، وحصلت الجزيرة كابيتال على عديد من الجوائز التقديرية رفيعة المستوى التي تعكس مكانتها الرائدة في السوق السعودي.