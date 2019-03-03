، مستوى الرضا لمراجعي المراكز الصحية الحكومية يقفز إلى 80% ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد المشاريع التطويرية الكبيرة وتفاعل مع رسائل الـsms بعد الزيارات

قفز تقييم مستوى الرضا لدى المراجعين عند زيارتهم للمراكز الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة ما بين ٧٥- ٨٠٪، بعد تفاعلهم مع رسائل (sms) التي تصلهم بعد كل زيارة لهذه المراكز لتقييم الخدمة عن طريق تطبيق "صحة".

وحظيت المراكز الصحية مؤخراً بزخم كبير من المشاريع على جميع المحاور، التي من أبرزها: تدريب 1000 موظف (مدير مركز صحي، مساعد مدير مركز صحي، أو مرشح للإدارة) بالشراكة الاستراتيجية مع معهد الإدارة العامة، وتطبيق الملف الإلكتروني (الموحد) في ٢٠٠ مركز صحي في مناطق المملكة حتى الآن، ويتوقع تغطية أغلب المراكز بنهاية السنتين القادمتين.

ومن المشاريع التطويرية أيضاً: فتح ٥٠٠ عيادة للإرشاد الشامل في مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تقوم على دمج الخدمات النفسية من خلال عمل طبيب الرعاية الصحية الأولية، لاكتشاف حالات الاضطرابات النفسية (القلق، الاكتئاب، التوتر)، والتعامل معها بالشكل الصحيح، ويمكن الحجز عن طريق تطبيق موعد (عيادة الإرشاد الشامل)، وتغطية ٨٠ منطقة نائية لم تصلها الخدمة الصحية من قبل، بعدد ١٠ عيادات متنقلة وحديثة.

وبدأ العمل فعلياً بمشروع "نرتقي"، الذي يهدف لتطوير أداء جميع موظفي المراكز الصحية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة في مجال تقديم خدمة العملاء بشكل راقٍ ورفع مستوى رضا العاملين والمراجعين، وقد نتج عنه 500 مشروع لتحسين أداء العاملين في هذه المراكز (بمبدأ تغييرات بسيطة تُحدث فروقات عظيمة)، والتعاقد مع مدربين استشاريين؛ مما مكّن من زيادة عدد مقاعد زمالة طب الأسرة لتخريج ٦٠٪ لتوطين استشاريي طب الأسرة، ودوران عجلة مشروع إحلال المراكز غير المطابقة للمعايير الإنشائية واستبدالها بمراكز أخرى مطابقة وذات جودة عالية من جميع النواحي، وتفعيل مبادرة التمكين المجتمعي والتي تهدف لإشراك أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة؛ من خلال منحهم دوراً قيادياً لصياغة المشاكل الصحية التي يواجهونها داخل الحي، وتحديد الأولويات، واتخاذ القرارات، والعمل على تنفيذها جنباً إلى جنب مع المركز الصحي.

إلى جانب ذلك يتم تنفيذ مبادرة (مجموعة الاهتمام)؛ بهدف تعزيز مبدأ التكافل المجتمعي عن طريق جمع الأفراد المصابين بحالات صحية متشابهة في مجموعة دعم واهتمام، لمشاركة وتبادل الخبرات وطرق التكيف والتحكم بالمرض، وتشجيع بعضهم البعض بوجود مرشد مختص لتوجيههم، وتتم عن طريق لقاءات وأنشطة دورية؛ مما يساعد على تحسين الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية.

وقامت المراكز الصحية بالفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات في المدارس والتواصل مع أولياء الأمور برسالة (sms) عن وضع أبنائهم وتحويل من يحتاج للعلاج إلى العيادات المتخصصة، والانتشار الملحوظ لعيادات مكافحة التدخين بكافة مناطق المملكة حيث تجاوز عددها ٣٠٠ عيادة.

كما أطلقت وزارة الصحة تطبيق "موعد" للحصول على مواعيد بالمراكز بشكل مريح وحسب الأوقات التي تناسب المراجعين، ويتبع ذلك رسالة (sms) لتقييم الخدمة مع استمرار قبول كل الفئات، بدون موعد ككبار السن، وسهّلت الحصول على الاستشارات الطبية على مدار الساعة وبشكل سريع؛ بحيث يستقبل مركز ٩٣٧ للاستشارات الطبية أكثر من ٦٥٠٠ اتصال يومي، كما يستقبل تطبيق "صحة" للاستشارات الطبية، أكثر من١٢٠٠ اتصال مرئي ومسموع ومكتوب.