“مؤسسة التقاعد” تُعرّف بنظام “تبادل المنافع” وتذكر شروط طلب ضم مدد الخدمة

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم السبت، تفاصيل نظام تبادل المنافع من أجل حماية حقوق المتقاعدين والحفاظ على مستحقاتهم التقاعدية، حيث يمكّن النظام المشترك من ضم مدد خدمته في القطاعين الحكومي والخاص في مجموع واحد لاحتساب قيمة المعاش. وأوضحت المؤسسة أن النظام يكفل للمشترك الانتقال الآمن بين منصتها ومنصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم جمع كامل مدد عمله في مكان واحد لاحتساب المعاش التقاعدي الملائم، حيث يتم اعتماد نظام المؤسسة التي عمل بها قبل التقاعد عن حساب القيمة.

ووضعت “التقاعد” عدة شروط للموافقة على ضم مدة خدمة سابقة للمشترك، وهي: تقديم طلب الضم قبل انتهاء الخدمة في النظام الأخير، وألا يكون قد تسلّم مكافأة أو معاشا عن تلك المدة، وألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً عند تقديم الطلب. كما اشترطت المؤسسة ألا تقل المدة المراد ضمّها عن سنة، وألا يكون المعاش في النظام الأول مستحقا بسبب العجز، وألا تكون المدد المضمومة مدداً مكمّلة لاستحقاق المعاش التقاعدي.