ماذا يعني تصنيف السعودية كتاسع أقوى دولة في العالم ؟

صنفت مجلة US News and World Report الأمريكية ، المملكة كتاسع أقوى دولة في العالم ، ووصفتها بـ “عملاق الشرق الأوسط” .

تفوق المملكة الاقتصادي والعسكري والسياسي

ويأتي هذا التصنيف ، ليؤكد تفوق المملكة الاقتصادي والعسكري والسياسي ونجاح مساعيها الاقتصادية المنطلقة من رؤية 2030 . ويعد وصف المملكة بأنها “عملاق الشرق الأوسط”، دليلاً على مكانتها الإقليمية وتفوقها على منافسيها في المنطقة، وأنها تسير في الطريق الصحيح؛ كقوة سياسية واقتصادية وعسكرية .

مكانتها العالمية

ويؤكد مراقبون ، أن المملكة تعد الدولة الوحيدة من دول الشرق الأوسط التي اقتحمت قائمة العشرة الكبار ضمن أقوى دول العالم ضمن تأثيراتها السياسية والمالية، وهو ما يؤكد مكانتها العالمية . ويرى المراقبون ، أن اختيار المملكة كتاسع أقوى دول العالم ، بمثابة إثبات دولي جديد على ما تمتلكه الدولة السعودية من ثقل وقوة وتأثير في الإقليم والعالم ، كما يعكس نجاحها في تشكيل التحالفات الإقليمية والإسلامية والدولية، وأنها حليف موثوق فيه لدى دول العالم.

قيادة العالمين الإسلامي والعربي

وتثبت المملكة أنها قادرة على قيادة العالمين الإسلامي والعربي بما تملكه من قوة وأهمية وتأثير على المستوى الدولي . ويشير المراقبون إلى أن جود السعودية في قائمة الدول العشر الكبار، دليلاً على تقدير مساعيها وأخذها زمام المبادرة في مواجهة الكثير من التحديات الأمنية ومجابهة العديد من الأزمات الاقتصادية في المنطقة والعالم.