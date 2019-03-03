وزارة العدل: 60 دقيقة لنقل ملكية العقار دون مقابل

أسهم التحول الرقمي للتوثيق في وزارة العدل، إحدى مبادرات التحول الوطني 2020، في ارتفاع عمليات التوثيق العقارية 15.8% خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي 1440، حيث بلغت 513 ألف عملية، مقابل 443 ألف عملية في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم خدمة تقديم طلب الكتروني للإفراغ العقاري، ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة، حيث جرى تقديم 2180 طلبا منذ إطلاق الخدمة.

وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك الكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك الكترونيا مع الوثائق الداعمة، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام الصك الالكتروني، وقد جرى تقديم 5412 طلبا في الثلاثة أشهر الماضية من المستفيدين.

وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره خلال أقل من 60 دقيقة عند تحديث الصك الكترونيا وبدون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.

يذكر أن ما شهدتـه المملكة من إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية التي أشار إليها تقرير «سهولة أداء الأعمال 2018» الصادر عن البنك الدولي هو ثمرة للتعاون القائم بين الجهات الحكومية كافة وفي إطار ما تبذله اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير»، التي تضم أكثر من 22 جهة حكومية ذات العلاقة بأنظمة الاستثمار وإجراءاته.