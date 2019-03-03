بالصور: وصول وزير الداخلية إلى تونس للمشاركة باجتماعات الدورة 36 لوزراء الداخلية العرب

وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود مساء أمس (السبت)، إلى تونس ليرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات وزراء الداخلية العرب في دورته الـ36.

وضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن عبدالله، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا، وعدداً من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية. وجرى استقبال وفد المملكة لدى وصوله مطار قرطاج الدولي من قبل وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وسفير المملكة لدى تونس محمد بن محمود العلي، وأعضاء الوفد الدبلوماسي في السفارة السعودية.