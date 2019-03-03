هل دخول البحرين مازال بالهوية الوطنية أم يلزم جواز السفر؟

ردَّت المديرية العامة للجوازات، على سؤال مواطن بشأن دخول البحرين، هل ما زال بالهوية الوطنية، أم يلزم حمل جواز السفر. وقالت “الجوازات” على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: إنه “يمكن لحاملي الهوية الوطنية السفر ضمن دول الخليج بالهوية الوطنية على ألا تقل صلاحية سريان الهوية عن 3 أشهر”.

وأضافت: أنه في حال عدم مرافقة ولي الأمر يلزم إصدار تصريح سفر.

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