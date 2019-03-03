حذر الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، من طقس بارد صباح يوم غد الأحد. وقال الحصيني: “لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم باكر.. المتوقع بإذن الله أجواء باردة صباحًا معتدلة نهارًا غدًا الأحد والاثنين على الشمالية والوسطى، أما شمال الشرقية فيتم ارتداء ملابس شتوية متوسطة، وفي المدينة المنورة والشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية ملابس شتوية خفيفة، وباقي المناطق ملابس ربيعية”.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: لمصلحتكم ارتدوا هذه الملابس غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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