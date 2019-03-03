كراني: طقس يميل للاستقرار مع تراجع للكتلة القطبية

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن يميل الطقس اليوم الأحد، إلى الاستقرار.

وقال خبير الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه مع منتصف النهار تتراجع الكتلة القطبية عن أجواء المنطقة الغربية، وغرب الوسطى، وكلما اتجهنا شمالًا حتى شرق تبوك، مع نشاط للرياح على المناطق الداخلية والغربية والجنوبية، إلا أنه أكد أن الكتلة القطبية تعاود فجر الغد تعمقها.

وأكد كراني، أن الفرصة ما زالت مهيأة فجرًا لتكوُّنِ الضباب والصقيع على المنطقة الشمالية.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من الرؤية الأفقية، اليوم الأحد، على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، والتي تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة «الليث والقنفذة»، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

في السياق ذاته، وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء السبت، تنبيهًا لقائدي المركبات بطرق منطقة الرياض، مطالبة إياهم بالحيطة والحذر؛ بسبب العاصفة الترابية وتدني مستوى الرؤية.

وقالت «أمن الطرق»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا سالكي طريق الرين – بيشة، يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرًا للغبار الكثيف الذي يشهده هذا الطريق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان».