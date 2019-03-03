تنبيه برياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة وجازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بنشاط في الرياح السطحية، يؤدّي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق مكة المكرمة وجازان.

ففي منطقة مكة المكرمة، تبدأ الحالة الجوية الأولى على الليث، والقنفذة، والشعيبة، ورابغ، والطريق الساحلي، بدءًا من الساعة السابعة صباح اليوم، وتمتدّ حتى الخامسة مساء.

وتبدأ الحالة الجوية على الخرمة ورنية والموية والأجزاء المجاورة بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساء.

أما في منطقة جازان فتبدأ الحالة الجوية على جيزان وبيش والدرب والشقيق والطريق الساحلي، في تمام الساعة السابعة صباحًا، وتنتهي عند الساعة الخامسة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، في تقريرها لطقس غد الأحد، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحدّ من الرؤية الأفقية، على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، والتي تمتدّ إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارَت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة «الليث والقنفذة»، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

من جهته، أوضح الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، أنَّه مع اقتراب نهاية فصل الشتاء الحالي ودخول فصل الربيع فلكيًا بتاريخ 21 مارس الجاري، تبدأ التقلبات الجوية تأثيرها على أجواء المملكة، والتي يعتبرها خبراء الطقس الأخطر والأكثر مطرًا؛ نظرًا لكونها في موسم المراويح (السرايات).

وقال الراصد الحربي، في تصريحات لـ«عاجل» أمس السبت: إن فصل الربيع يبدأ سنويًا بتاريخ ميلادي ثابت، من 21 مارس وحتى 21 يونيو، وخلال هذه المدة تكون رحلة الانقلاب الصيفي، حيث تأخذ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي، والظل بالنقصان التدريجي.

وتابع الحربي قائلًا: إنه خلال هذه الفترة يبدأ موسم المراويح أو السرايات، والذي يتكوَّن من بداية فصل الربيع إلى نهاية شهر مايو، ويوافق هذا العام تاريخ 14 رجب 1440 هـ، إلى 26 رمضان 1440 هـ، مع الأخذ بالحسبان أنَّ الموعد قد يتقدم أو يتأخر.

وأوضح الحربي، أنَّ موسم المراويح أو السرايات يعدّ موسمًا محببًا لمطاردي السحب والأمطار؛ لكون سحب هذا الموسم مميزة ذات بناء شاهق ركامي وذات عصف رعدي قوي وكذلك رياح هابطة شديدة تتشكل على إثرها موجات غبارية ذات أمطار غزيرة في الغالب.

وكشف الحربي، أن سبب تسمية هذا الموسم بـ«المراويح أو السرايات»؛ لأن السحب تنشأ من بعد الظهر وتروح أو تسري من منتصف الليل أو قبيل الفجر.

وأشار الحربي إلى أن التوقعات الموسمية من المرصد الأوروبي تُشير إلى هطول أمطار أعلى من المعدل على عدد من مناطق المملكة.