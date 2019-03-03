السعودية اليوم / افتتاح ورشة عمل "صيانة تجهيزات السلامة والحراسات الأمنية" بتعليم مكة المكرمة



مكة المكرمة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق03 مارس 2019 م واس

افتتح المساعد للشؤون المدرسية بتعليم مكة محمد المدخلي اليوم, ورشة عمل "صيانة تجهيزات السلامة والحراسات الأمنية" التي تأتي ضمن مبادرة وزارة التعليم في تحسين وسائل الأمن والسلامة في المباني المدرسية.

وبين المدخلي أن الورشة تأتي ضمن مبادرة وزارة التعليم التي أعلنت عنها سابقاً حيث تم الانتهاء من مرحلتها الأولى بنهاية العام 2018م، وبدء المرحلة الثانية، التي تستمر حتى العام 2022م مضيفاً أن هذه الورشة تستهدف تحقيق أهداف المبادرة، التي تعد إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 كما وتستهدف المبادرة قادة وقائدات المدارس ومشرفي ومشرفات الأمن والسلامة، وتسعى إلى تمكينهم من الأدوات والإجراءات والقواعد اللازمة لضمان صحة وأمن وسلامة الطلبة، ولأداء أدوارهم الوقائية والعلاجية بكفاءة وفاعلية، والعمل على توفير بيئة آمنة، تحول دون تعرض الأرواح للمخاطر، من خلال تنفيذ برامج تطويرية متنوعة في مجال السلامة المدرسية، تم بناؤها على أسس علمية سليمة، تجمع بين الجانبين العلمي والعملي من خلال تنفيذ الممارسات التطبيقية لمجالات السلامة في البيئة المدرسية.

من جهته أوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم مكة خالد الحارثي أن الورشة تستهدف 70 قائداً وقائدة و70 مسؤولاً ومسؤولة أمن وسلامة وذلك ضمن مبادرات الإدارة العامة للأمن والسلامة بوزارة التعليم، مثمنا جهود منسوبي ومنسوبات إدارة الأمن والسلامة والكوادر الأمنية المدرسية بالميدان في تعليم مكة على كل ما يبذلونه من جهود لتحقيق الاستقرار والسلامة المدرسية.

وجاءت الورشة على فترتين حيث عُقدت الورشة الأولى بعنوان "مشروع تجهيز السلامة" قدمها المهندس منصور القثامي, وجاءت الورشة الثانية بعنوان "عمل الحراسات الأمنية" قدمها العقيد أحمد الشريف.

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12:27ت م

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