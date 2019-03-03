سياسي / الجيش الليبي يحرر جميع مُدن الجنوب



طرابلس 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي بشكل كامل على المدن الجنوبية الرئيسية في البلاد، ضمن عملية تطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والعصابات الأجنبية.

وبسط الجيش الوطني سيطرته على أم الأرانب، والحميرة، وزويلة، الواقعة بحوض مرزق، إلى مدينة القطرون، حيث أظهرت مقاطع فيديو بشعبة "الإعلام الحربي" التابعة للجيش، لحظة دخول قوات الجيش إلى القطرون، وسط ترحيب الأهالي.

وكانت الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية العاملة في القطرون وضواحيها، شرّعت منذ أيام في الخروج بدوريات أمنية مشتركة لتأمين المدينة وعموم المنطقة مع قرب وصول الجيش.

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12:19ت م

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