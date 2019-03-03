سياسي / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

ألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الضوء على حالة الترقب التي تعيشها الجزائر حاليًا، بعد أنباء حول مجموعة من القرارات التي سيتم الإعلان عنها مع انتهاء مهلة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية في البلاد اليوم, وذلك وسط غموض حول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة بهذه الانتخابات المقررة في الـ 18 من شهر أبريل القادم.

ليبيًا.. اهتمت صحف الأحد، بالترحيب الدولي بنتائج المحادثات حول الأزمة في ليبيا، بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في الإمارات, مشيرة إلى أن الطرفان اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات عامة في البلاد.

وتحدثت في شأن آخر.. عن دعوة جماعات "السترات الصفراء" في فرنسا، إلى التظاهر خلال عطلة نهاية الأسبوع القادم، وذلك للأسبوع السادس عشر على التوالي, في وقت دعا فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إلى ضرورة العودة الى الهدوء.

ونقلت إعراب حركة طالبان عن تفاؤلها من أن محادثات السلام مع الولايات المتحدة، سيؤدي إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان, لافتة إلى أن الجانبين يستعدان لاستئناف المفاوضات بعد توقف لمدة يومين.

وضمن تقارير متفرقة.. أبرزت صحف تونس، إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة، ألغت تأشيرات 49 شخصًا من المتحالفين مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

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