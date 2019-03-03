سياسي / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بقرار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بتنحية مدير حملته الانتخابية رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال، وتعيين وزير النقل الحالي عبدالغني زعلان خلفًا له.

ولفتت في شأن محلي آخر.. إلى انقضاء مهلة إيداع الترشيحات لانتخابات الرئاسية، لدى المجلس الدستوري اليوم، وترقب تقديم الرئيس بوتفليقة ملف ترشيحه لفترة خامسة، رغم تظاهر آلاف المواطنين ضدها.

وتابعت صحف الأحد، حراك أصحاب "السترات الصفراء" في فرنسا، مشيرة إلى دعوتهم لمظاهرات جديدة في جميع أنحاء فرنسا، من أجل جعل شهر مارس الجاري شهرًا للحسم وإفشال سياسات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاقتصادية.

وأخبرت عن احتدام المعارك في منطقة الباغوز شرق بسوريا، التي تعد آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي، مبينة أن قوات سوريا الديمقراطية عازمة على تطهيرها من الإرهابيين.

وفي متفرقات دولية أخرى.. تطرقت صحف الجزائر إلى استمرار الولايات المتحدة في الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من أجل التخلي عن الحكم لخصمه خوان غوايدو، بفرض عقوبات جديدة على كاراكاس.

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