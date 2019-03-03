السعودية اليوم / معرض "الفن الرقمي" بفيفا يسلط الضوء على إبداع معلمات وطالبات المحافظة



فيفا 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

افتتح محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني ومدير مكتب التعليم بالمحافظة يحيى بن علي الفيفي، معرض "الفن الرقمي" الذي أقامه مكتب الشؤون التعليمية للبنات ممثلًا بشعبة التربية الفنية والأسرية، وذلك بمشاركة قائدات ومعلمات وطالبات مدارس المحافظة.

وأثنى المحافظ خلال جولته في المعرض، على الجهود التي بذلت في تصميمه وتميز الأعمال المقدمة فيه، مشيدًا بمكتب تعليم فيفا على إعداد المعرض وتكريم أفضل الأعمال المتميزة المشاركة في المعرض.

من جانبها، أوضحت مساعدة مدير مكتب التعليم، جوهرة بنت أسعد الفيفي، أن المعرض يسلط الضوء على أهمية الفن الرقمي الذي يهدف إلى تنمية مهارات المعلمات والطالبات للفن الرقمي وتنمية روح الولاء والاعتزاز بالوطن والمحافظة عليه وتنمية روح العمل الجماعي والتعاوني، مشيدةً بهذه المناسبة بمشاركة أبناء شهداء الواجب بركن عرضت فيه إبداعاتهم.

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11:55ت م

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