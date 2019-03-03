السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم تعليم جازان يقف على سير العملية التعليمية ومستوى التحصيل بعدد من مدارس المنطقة



جيزان 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

تفقد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، عددًا من مدارس التعليم العام بالمنطقة في مكاتب التعليم بوسط جيزان ومحافظة أبوعريش ومحافظة جزر فرسان ومكاتب التعليم بالحد الجنوبي في كل من صامطة والعارضة والمسارحة والحرث، مطلعًا على سير العملية التعليمية بها ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب خصوصًا في المراحل الأولية بالمرحلة الابتدائية.

ووقف الدكتور الأحوس خلال جولته، على القاعات الدراسية وسير العملية التعليمية فيها وطرق التدريس المطبقة، كما اطلع على نماذج من كتابات الطلاب بالصفوف الأولية واستمع لقراءتهم وحثهم على المثابرة والجد والاجتهاد، كما التقى بمنسوبي هذه المدارس من قيادات ومعلمين لمناقشة احتياجات المدارس والطرق المثلى لتحسين البيئة التعليمية فيها ورفع مستوى التحصيل، وحثَّ منسوبيها على الاهتمام بتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب بما بتوافق مع المنهج خصوصًا في محوري القراءة والكتابة، مشددًا على أهمية نشر ثقافة الاختبارات الوطنية والدولية داخل المدارس.

وكان مدير تعليم جازان، قد وجه أعضاء مكتب إدارة التحول ومنسوبي الإدارات ومكاتب التعليم من مشرفين وقيادات للقيام بزيارات للمدارس بشكل يومي وبمعدل 4 ساعات لمتابعة مستوى الأداء التعليمي داخل المدارس وتقديم الدعم لقيادات المدارس والمعلمين للرفع من مستوى التحصيل الدراسي، كما اعتمد عددًا من الخطوات التي تساعد على رفع الأداء داخل الصف وتساعد المعلمين والطلاب على التحصيل الدراسي المرتفع، كبيوت الخبرة في المواد الأساسية في كل مكاتب التعليم، والدورات التدريبية للطلاب وتستهدف اختباري القدرات وقياس، وإقامة الملتقيات التي تقدم الدعم لمعلمي الصفوف الأولية والمواد العلمية.​

// انتهى //

11:55ت م

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