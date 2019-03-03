سياسي / السلطات الإسرائيلية تستدعي عضو مجلس الأوقاف الإسلامية والشؤون والمقدسات الدينية للتحقيق



القدس المحتلة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عضو مجلس الأوقاف الإسلامية والشؤون والمقدسات الدينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبد القادر، للتحقيق معه.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن مخابرات الاحتلال اقتحمت منزل عبدالقادر، في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، وتم التحقيق معه في في مركز اعتقال وتوقيف "المسكوبية" غرب المدينة.

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11:46ت م

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