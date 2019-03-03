انت الان تتابع تفاصيل خبر انطلاق أول رحلة عمرة من غزة بعد 4 سنوات من التوقّف والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 11:32 صباحاً - انطلقت، اليوم الأحد، أول رحلة عمرة من قطاع غزة إلى الأراضي المقدّسة في السعودية، بعد أربعة أعوام متواصلة من التوقف بسبب إغلاق معبر رفح البري الحدودي (جنوب).

واستعد المعتمرون لمغادرة قطاع غزة منذ مساء السبت، عن طريق معبر رفح، لنقلهم إلى الأراضي المقدسة في السعودية، وفق ما أفادت به وكالة "الأناضول".

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حماس) أعلنت فتح معبر رفح البري، جنوبي القطاع، مساء السبت وصباح الأحد، لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين فقط.

وقالت الوزارة، في بيان، أمس السبت: "سيتوقف عمل المعبر، الأحد، بالاتجاهين؛ أي المغادرة والوصول، وسيكون مخصصاً لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين فقط".

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ويبلغ عدد الفوج الأول من المعتمرين نحو 800، حيث حصلوا الأسبوع الماضي على تأشيرات دخول السعودية، بحسب وزارة الأوقاف.

ومنذ ديسمبر 2014، لم يتمكن أي من معتمري قطاع غزة من السفر إلى السعودية لأداء العمرة، بسبب إغلاق السلطات المصرية معبر رفح البري على حدودها مع القطاع، كما قال عوض أبو مذكور، رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، في وقت سابق لوكالة "الأناضول".

وفي 29 يناير الماضي، زار وفد يضم مسؤولين بوزارة الأوقاف في غزة ومكاتب الحج والعمرة، مصر، لتنسيق آلية سفر معتمري القطاع.