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خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 11:32 صباحاً - بعد 4 سنوات.. انطلاق أول رحلة عمرة من غزة

بعد 4 سنوات.. انطلاق أول رحلة عمرة من غزة

Advertisements بعد 4 سنوات.. انطلاق أول رحلة عمرة من غزة

بعد 4 سنوات.. انطلاق أول رحلة عمرة من غزة

بعد 4 سنوات.. انطلاق أول رحلة عمرة من غزة

بعد 4 سنوات.. انطلاق أول رحلة عمرة من غزة

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