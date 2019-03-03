انت الان تتابع تفاصيل خبر ما قصة الجدل حول ارتداء العقال في السعودية؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 11:32 صباحاً - حاز جواز أو حرمة "لبس العقال" اهتماماً كبيراً في برامج سعودية، ما أثار الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأدى لنقد كبير من قل المغردين السعوديين.

وبدأ الجدل بعد مقطع فيديو للداعية المثير للجدل، عادل الكلباني، ظهر فيه وهو يرتدي العقال على الهواء، ما فتح نقاشاً كبيراً حول حكم ذلك عند رجال الدين وما جرت عليه العادات والتقاليد في المجتمع السعودي.

ارتداء الكلباني للعقال جاء خلال مقابلة أجرتها معه "ترند السعودية" في 28 فبراير الماضي، حيث قال خلال وضع العقال على رأسه بطلب من مقدم البرنامج: "أخاف يعتبرونها فتوى، يقولوا الكلباني يفتي بجواز لبس العقال، ما في مشكلة بالعقال. خلص إنتو (أنتم) ساووها (افعلوها) فتوى بعد".

من جهته قال الداعية المعروف بقربه من السلطة وتأييده لسلوكها، صالح المغامسي، في مقابلة أجراها على قناء MBC، أمس السبت: "جرت العادة من عهد أبي يوسف قاضي القضاء في زمن العباسيين أن أهل العلم لهم رداء يتحلون به يُعرفون به عن الناس، من سبقنا في هذه البلاد مثل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه ثم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمة الله عليهم جميعا مضوا على هذا الأمر ولم يكونوا يلبسوا العقال فتبعهم من ينتسب إلى العلم على مثل هذا الحال".

وتابع المغامسي قائلاً: "لا توجد أي غضاضة أبداً في لبس العقال بل الأقرب إلى لبسه أفضل، يعني نحن العلماء لا يلبسونه، وفي ظني لو لبسوه لكان أكمل، لكن مضى هذا الأمر والآن ما هي الشهرة، الشهرة هي أن تخالف الحال فإذا جاء عالم ولبسه يعني وكأنه يريد أن يشتهر به، وإذا تركه غير العالم فلأنه أراد أن يشتهر"، ملقياً الضوء على أن لبس العقال "ليس حراماً أو شبهة وللسعوديين فخراً".

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ًويعد الشيخان المغامسي والكلباني من الشيوخ المثيرين للجدل في فتاواهم وآراءهم بالسعودية.

وأثار لبس الكلباني جدلاً وتعليقات بين المغردين، ومنهم من كان مدهوشاً من الشبهة الموجودة بارتداء العقال، وآخرون انتقدوا التطرق لمثل هذا الموضوع في ظل وجود ما هو أهم منه.