شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قائد المركبة المتهور بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقى مرور منطقة الرياض القبض على قائد المركبة الذي كان يقودها بتهور وسرعة ومراوغة مما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى كانت تمارس نفس المخالفات، وسيتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.



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