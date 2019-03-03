شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 190 موظفين حكوميين بمعهد الإدارة العامة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري, وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.
ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق (526) موظفاً حكومياً، بـ(24) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الأداء الوظيفي، إدارة المكتبات ومراكز المعلومات، إدارة النزاع في المشاريع الانشائية، إدارة النزاع في بيئة العمل، إدارة الوقت، إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل(2)، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، أساسيات أمن المعلومات، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الإشراف على عقود الصيانة، الجداول الإلكترونية (Excel)، تصميم المسوح الإحصائية، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة الفعاليات، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الاداري، تصميم الاستبانة، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.
وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق (557) موظفاً حكومياً، بـ (23) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الوقت، إدارة نظم المعلومات الصحية، استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، إعادة هندسة العمليات الإدارية، إعداد المراسلات، الإشراف الإداري، الإشراف على عقود الصيانة، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، لغة الاستفسار الاجرائية Transact-SQL في بيئة MS SQL Server، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات التفاوض، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)(3)، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، الأرشفة الإلكترونية، مهارات بناء فرق العمل.
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