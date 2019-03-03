الان تتابع المنيع والفوزان في ندوة الهوية الوطنية بجامعة شقراء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شقراء -الخليج 365:

‏تقيم جامعة شقراء غدا الاثنين 27 /6 / 1440 الندوة العلمية (الهوية الوطنية في ضوء التحديات المعاصرة) ورحبت الجامعة بإقامة هذه الندوة في رحابها.

وذكر مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الاسمري أن هذه الندوة العلمية تأتي بموافقة ‏كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.

وتهدف من خلالها إلى بيان مرتكزات الهوية الوطنية ومبادئها ومناهجها كما تهدف إلى تأصيل الهوية الوطنية في ضوء المفاهيم الشرعية الصحيحة وذكر بعض التجارب الدولية في مجال تعزيز الهوية الوطنية و تقديم تصور متميز للهوية الوطنية السعودية في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وسوف يتحدث فيها علمان من أعلام الوطن هما معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء ‏والمستشار في الديوان الملكي وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان عضو مجلس الشورى والأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

وقال الأسمري: أن الجامعة اليوم إيمانا منها بدورها الحيوي في خدمة المجتمع والمشاركة في قضاياه تسعد بتنظيم هذه الندوة وصولا إلى توصيات من شأنها تعزيز الهوية الوطنية.

وأضاف: يطيب لي أن اتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهم المتواصل وغير المحدود لقطاع التعليم والاهتمام به.

وفي ختام حديثه شكر الأسمري صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد‏العزيز، وقال: نثمن وباعتزاز كبير لشخصه الكريم ما يوليه لنا في جامعة شقراء من دعم واهتمام.