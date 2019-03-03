جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تمكن مرور الرياض، اليوم، من ضبط القائدين المتهورين في مقطع “مطاردة الشاص”، الذين اصدمت سيارتيهما ببعضهما خلال تعمدهما السير بسرعة مخالفة.

وأعلن المرور عبر الحساب الرسمي على “تويتر” أنه تم القبض على قائد المركبة الذي كان يقودها بتهور وسرعة ومراوغة مما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى كانت تمارس نفس المخالفات.

وأضاف أنه سيتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.