الان تتابع إغلاق مطاعم وتوجيه 31 إنذاراً لمنشآت غذائية بالاحساء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الاحساء - الخليج 365:
تواصل بلدية المبرز في محافظة الأحساء جولاتها التفتيشية والرقابية ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسن المشهد الحضري، التي اسفرت عن إغلاق 3 مطاعم وتوجيه 31 إنذاراً لعدد من المنشآت الغذائية ومصادرة واتلاف 171 كيلو غراماً من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة المبرز.
وأكد رئيس بلدية المبرز المهندس عبدالله الشهري، استمرارية تنفيذ خطط التقييم والمتابعة الشاملة لجميع المرافق المتعلقة بالصحة العامة والأنشطة المهنية وذلك لتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية المتعلقة بممارسة هذه الأنشطة.
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