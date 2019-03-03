رابط التسجيل في حساب المواطن والإستعلام عن موعد صرف الدفعة 16 من الدعم

يعتبر حساب المواطن في دولة الممملكة العربية السعودية ، من أبرز البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين والأسر ذات الدخل المحدود ، والتي لاتستيطع التعايش مع غلاء المعيشة في العديد من السلع والخدمات والمحروقات ، وذلك بعد تطبيق الضريبة المضافة من قبل الحكومة السعودية في يناير العام المنصرم ، وذلك بهدف القيام بالعديد من الإصلاحات الإقتصادية في المملكة ،وتطبيق رؤية المملكة 2020 . وتسعى المملكة بشكل دوري ومستمر على تقديم أفضل خدمة للمواطن السعودي من اجل الرفاهية وحياة أفضل للمواطن السعودي وتحسين المستوي المعيشي في المملكة ، حيث يهدف هذا البرامج العمل على تعويض الأسر السعودية التي تلحقها الضرر بسبب تطبيق الإصلاحات الإقتصادية .

موعد صرف الدفعة السادسة عشر من حساب المواطن

يزداد البحث في هذه الأونة عن موعد صرف مساعدة المقطوعة للدفعة 16 من الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية ، وقد حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية يوم العاشر من مارس الجاري موعداً لصرف الدفعة السادسة عشر من الدعم ، وقد أكدت الوزارة على انه يمكن لكافة المواطنين المستفيدين الإستعلام من خلال الدخول إلي البوابة الإلكترونية للإستعلام .

الفئات المستهدفة في برنامج المواطن للدعم

ومن بين الفئات المستهدفة في برنامج حساب المواطن لدعم هي الآسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، ويشمل ايضاً المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملي بطاقات التنقل .

رابط التسجيل في حساب المواطن

أكدت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية على أن التسجيل مستمر في حساب المواطن من أجل الإستفادة من الدفعة السابعة عشر والتي من المقرر أن يتم صرفها في العاشر من أبريل القادم ، ويمكنك عزيزي الزائر الدخول إلي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال الرابط التالي هــــنــــا