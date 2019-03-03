شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.. الآن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نجران)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد)، من نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خصوصا مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.