12 قيادي حكومي وتنفيذي يثرون جلسات اليوم الأول من ملتقى لقاءات الرياض 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يشارك 12 قيادي حكومي وتنفيذي في القطاع الخاص، في الجلسات الحوارية من اليوم الأول لملتقى لقاءات الرياض 2019م، والذي تنطلق فعاليته صباح اليوم (الأحد) وينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويتحدث في الجلسة الحوارية الأولى معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي محافظ المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومعالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية الأستاذ أبراهيم بن حمد الراشد، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنلوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان.

وتسلط الجلسة الضوء على ممكنات دعم التوظيف والفرص الواعدة في سوق العمل، حيث تقام الجلسة تحت عنوان: "استشراف اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030".

وفي الجلسة الحوارية الثانية يتناقش عدد من القياديين التنفيذيين في جلسة تحت عنوان "التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تمكين السعوديين لشغل وظائف رؤية 2030".

ويتحدث في الجلسة، نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية في الشركة السعودية للكهرباء عبدالرحمن بن محمد العبيد، ونائب رئيس شركة الاتصالات السعودية للموارد البشرية المهندس أحمد بن مسفر الغامدي، ونائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل محمد بن مسفر المالكي، وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أحمد بن علي السويلم.

وتستضيف الجلسة الثالثة ندوة للمتحدث الرئيسي جيمس تايلور للحديث عن مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي، وأهمية التكنولوجيا والوظائف المعرضة للتحول إلى وظائف آلية، وتطوير مهارات التفكير الإبداعي.

ويحتضن ملتقى لقاءات الرياض 2019م، 63 ورشة عمل متخصصة وموجهة للطلاب والطالبات ورواد ورائدات الأعمال والباحثين والباحثات عن عمل، وأصحاب الأعمال والموظفين، والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التجارب الملهة للكفاءات الوطنية البشرية في سوق العمل.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل من خلال زيارة الرابط: https://hrdfliqaat.sa/

ويأتي انعقاد الملتقى للتعريف بخدمات وبرامج الصندوق الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وانتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الاعمال وخدمات الارشاد المهني للطلاب والطالبات بالإضافة الى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.

ويستهدف الملتقى، الطلاب والطالبات (في المرحلة الثانوية وما فوق)، والباحثين والباحثات عن عمل، وموظفي وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال، ومنشآت القطاع الخاص. ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين ومحاضرات وندوات مختلفة.

هذا وستستضيف كل من محافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، ومدينة الدمام في المنطقة الشرقية، فعاليات الملتقى خلال العام الجاري (2019م)، إلى جانب مناطق المملكة.