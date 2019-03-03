الربيعة يدشن القمة الوزارية العالمية ويطلق تطبيق الاستشارات المرئية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب _ جدة

أطلق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تطبيق الاستشارات الطبية للتواصل المرئي، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية أمس.

وقال لدى تدشين القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى أمس «سيكون تطبيق «Med Consult» أحد مخرجات القمة، للاستشارات الطبية والتواصل المرئي بين الممارسين الصحيين في الدول الأقل نموا مع استشاريين من جميع أنحاء العالم، مما سيساعد في تعزيز سلامة المرضى لتقليل الأخطاء التشخيصية وزيادة الفاعلية وتبادل الخبرات بين الممارسين الصحيين حول العالم».

وأكد أنه سيجري تدشين إعلان جدة لسلامة المرضى في ختام القمة، والذي سيكون تكملة للجهود الداعمة، لتعزيز سلامة المرضى على المستوى الدولي، وإحدى الأدوات العملية لتحسين السلامة في النظم الصحية.

وأشار إلى حضور وزير الخارجية، ووزير الصحة البريطاني السابق، جيريمي هنت في هذه القمة، وهو أحد مؤسسي القمم الوزارية لسلامة المرضى، وصاحب البصمة الجبارة في الرفع لمنظمة الصحة العالمية لتبني قرار اليوم العالمي لسلامة المرضى.

وشدد الربيعة خلال القمة الوزارية التي تقام تحت عنوان «دعم سلامة المرضى في الدول المتوسطة والأقل نموا»، على أن للمملكة خطوات كبيرة في الارتقاء بالرعاية الصحية وفي تعزيز سلامة المرضى، لما لها من أهمية عالية في منظومة الرعاية الصحية، وكونها مكونا رئيسا من مكونات برنامج التحول الوطني في مجال الصحة، للحفاظ على النجاحات وتنميتها، وصولا إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.