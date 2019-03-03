26 هجوما استهدفت الصحفيين في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لايبتسيج

شهد العام الماضي ارتفاعا ملحوظا في حالات التعدي على ممثلي وسائل الإعلام في ألمانيا، وفق دراسة أجراها المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام في مدينة لايبتسيج شرق ألمانيا.

وأوضحت الدراسة أن مجموع الهجمات العنيفة على صحفيين في ألمانيا وصل في العام الماضي إلى 26 هجوما، مشيرة إلى أن الارتفاع الذي عاد مجددا في عدد هذه الهجمات، يرجع بالدرجة الأولى إلى الاحتجاجات العنيفة التي وقعت في مدينة كمنيتس أغسطس الماضي، ووقعت 10 هجمات في ولاية سكسونيا خلال شهر واحد.