عملية عسكرية تسقط 51 مسلحا من طالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - زابول

قتل 51 مسلحا من حركة طالبان خلال عمليات عسكرية لقوات خاصة وغارات جوية لسلاح الجو الأفغاني في الساعات الـ 48 الماضية في البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وذكر فيلق أتال رقم 205، في بيان «خلال الساعات الـ 48 الماضية قتل الفيلق رقم 205، إلى جانب سلاح الجو الأفغاني وقوات خاصة أفغانية 51 مسلحا في أقاليم زابول وقندهار وأوروزجان».

وفي منطقة أرغنداب بإقليم زابول وشاه والي كوت بإقليم قندهار، أسفرت تلك الهجمات عن مقتل 45 مسلحا وإصابة 22 وتدمير عدد من الأسلحة والدراجات البخارية.