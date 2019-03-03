السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ دمشق أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المدعومة من التحالف الدولي أمس تقدمها كيلومترا واحدا في بلدة الباغوز، بريف دير الزور الشرقي، والتي تعد آخر معاقل تنظيم داعش شرق سوريا. ونقلت وكالة أنباء «هاوار» الكردية عن المتحدث باسم قوات «قسد»مصطفى بالي قوله إن «المعارك القوية لا زالت مستمرة بين المقاتلين ومرتزقة داعش».



كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على 6 نقاط داعشية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.