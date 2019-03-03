وزراء داخلية العرب يجتمعون في تونس اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعقد مجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية اليوم دورته الـ36 بحضور وزراء الداخلية العرب ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وأوضح بيان أصدرته الأمانة العامة أن الدورة تعقد برعاية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وتناقش موضوعات مهمة مدرجة على جدول الأعمال.