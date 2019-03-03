وفاة متظاهر خلال احتجاجات ضد بوتفليقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي وفاة أحد المتظاهرين خلال المسيرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية رفضا لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

وأشار بدوي أمس إلى فتح تحقيق لكشف أسباب وظروف وفاة المتظاهر أمس، مقدما تعازيه لعائلة الفقيد، وقال «نترحم على روح الفقيد حسان بن خدة، ابن قامة الثورة التحريرية. ابن يوسف بن خدة، الذي توفي أمس الأول».

وحسان بن خدة، وهو ابن يوسف بن خدة رئيس الحكومة الموقتة خلال ثورة التحرير الجزائرية.