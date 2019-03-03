جدارة وزارة الصحة – رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة 1440 وظائف صحية شاغرة للجنسين بجميع...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات على الساحة السعودية بالنسبة للوظائف الشاغرة ووظائف وزارة الصحة، فقد خرجت علينا وزارة الصحة السعودية منذ قليل بتصريح تعلن عن حاجتها لعدد معين لشغل الوظائف الصحية بجميع مناطق المملكة فيما يعرف بالكادر الصحي.

نتابع مع حضراتكم اليوم تفاصيل وظائف وزارة الصحة 1440، ورابط التقديم على وزارة الصحة وظائف 1440، وطرق وآلية التقديم على وزارة الصحة القبول والتسجيل، أرق الأمنيات لجميع المتقدمين على وزارة الصحة توظيف.

ونتابع مع حضراتكم اليوم بدء التقديم على الوظائف الصحية 1440عبر جدارة الخدمة المدنية، والتي سيتم فتح رابط جدارة لاستقبال طلبات تقديم الوظائف الصحية 1440 للرجال والنساء اليوم، وحيث أن بوابة جدارة للتوظيف هي الطريقة الوحيدة للتقديم على وظائف الصحة 1440 الجديدة، نتابع معكم باستمرار عبر التحديثات المستمرة فكونوا معنا.

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن توافر عدد 4916 وظيفة صحية شاغرة للرجال والنساء بجميع مناطق المملكة فيما يعرف بالكادر الصحي، وسنتابع مع حضراتكم تفاصيل وظائف وزارة الصحة 1440.

وظائف وزارة الصحة

وسنتابع مع حضراتكم مسميات الوظائف المعلنة عبر وزارة الصحة،وفيما يلي مسميات وظائف وزارة الصحة المعلن عنها من قبل الوزارة:.

أخصائي تغذية علاجية رجال

أخصائي تمريض غير طبيب

أخصائي تمريض وظيفة نسائية

تمريض عناية مركزة أطفال

تمريض عناية مركزة حديثي الولادة

معلوماتية صحية نساء

أخصائية تمريض قلب

أخصائي علاج نطق

أخصائي نطق وسمع

أخصائية سمعيات

أخصائية معالجة نطق نساء

المختبرات – امراض سريرية

أخصائي أطراف صناعية رجال

مقيم النساء والولادة – أنثى

أخصائية أشعة نساء غير طبيب

أخصائي أشعة رجال غير طبيب

مقيم النساء والولادة

جراحة الأوعية الدموية

مقيم جراحة التجميل

اسعاف وطب وطوارىء رجال

جراحة المخ والأعصاب

أخصائي أجهزة طبية نساء

أخصائي أجهزة طبية رجال

أخصائي أجهزة طبية

جراحة المسالك البولية

مقيم جراحة أطفال

مقيم جراحة قلب

مقيم الباطنة غدد صماء – ذكر

مقيم طب الأسرة

مقيم الباطنة غدد صماء – أنثى

مقيم طب الأعصاب

الباطنة عناية مركزة – ذكر

مقيم طب وجراحة العظام

الباطنة عناية مركزة – أنثى

مقيم طب وجراحة العيون

مقيم الباطنة صدرية – أنثى

طبيب مقيم عام – أنثى

طبيب مقيم عام – ذكر

مقيم حديثي الولادة – أنثى

مقيم مختبر – ذكر

مقيم مختبر

مقيم مكافحة العدوى

مقيم أورام

مقيم الباطنة العامة – ذكر

مقيم الباطنة العامة – أنثى

أخصائية علاج طبيعي رجال

أخصائية تخدير نساء غير طبيب

أخصائية تمريض رجال غير طبيب

أخصائية تمريض نساء غير طبيب

أخصائي علاج تنفسي نساء

أخصائي مختبر رجال

أخصائي مختبر نساء غير طبيب

أخصائي مختبر رجال غير طبيب

أخصائية علاج طبيعي نساء

أخصائي علاج نووي رجال

طبيب مقيم الباطنة وجهاز هضمي

طبيب مقيم الباطنة جهاز هضمي

مقيم الباطنة – جهاز هضمي

طبيب مقيم الباطنة – أورام

مقيم الأنف والأذن والحنجرة

مقيم الأمراض الجلدية

مقيم الأطفال – قلب

مقيم الأطفال عناية مركزة

مقيم الأطفال حديثي الولادة

طبيب مقيم الأطفال – جراحة

طبيب مقيم الأطفال – أنثى

طبيب مقيم الأطفال – ذكر

طبيب

فني مختبر – سحب دم

فني مختبر – سحب دم – أنثى

فني تعقيم

فني تعقيم – أنثى

أخصائي علاج تنفسي رجال

أخصائي مختبر نساء غير طبيب

أخصائي تخدير رجال غير طببي

أخصائي معالجة نطق رجال

أخصائي معالجة سمع رجال

أخصائي معالجة سمع نساء

أخصائي قبالة نساء غير طبيب

أخصائي فيزياء طبية نساء

مقيم الباطنة – قلب

أخصائي فيزياء طبية رجال

مقيم الباطنة – كلى

أخصائي عمليات رجال

مقيم الباطنة – كلى

أخصائي عمليات رجال

مقيم التأهيل الطبي

أخصائي علاج وظيفي نساء

أخصائي علاج وظيفي رجال

مقيم التخدير

أخصائي جودة صحية نساء

مقيم الجراحة العامة

أخصائي تغذية علاجية نساء

مقيم الرعاية المنزلية

أخصائي تغذية رجال غير طبيب

إخصائية تصوير طبقي نساء

مقيم الطب النفسي

إخصائي تغذية رجال غير طبيب

اخصائية تصوير طبقي نساء

مقيم الطب النفسي

اخضائي تصوير طبقي رجال

اخصائي تثقيف صحي نساء

مقيم الطوارىء

اخصائي تثقيف صحي رجال

أخصائية بصريات نساء

تمريض غير طبيب عناية مركزة.

وزارة الصحة وظائف 1440

أعلنت وزارة الصحة بأن التقديم عبر وظائف وزارة الصحة 1440 المعلن عنها سيبدأ من اليوم الأحد الموافق 26/06/1440 هجرياً الموافق 3 مارس 2019، بالتوفيق للجميع

رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية

وتيسيراً على جميع متابعينا في كل مكان سننقل لحضراتكم لمن يرغب في التقديم على وظائف وزارة الصحة المعلن عنها عبر اعلان وظائف وزارة الصحة 1440 ومعرفة المزيد من التفاصيل عن وظائف وزارة الصحة القبول والتسجيل سيكون من هنا، بالتوفيق للجميع.