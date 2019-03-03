، ثورة الشرائح .. "أندرويد" تجهّز للتغيُّر الأكبر في عالم الهواتف الذكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير إخبارية عن أن شركة "جوجل" الأمريكية، تجهّز التحديث الأكبر والأضخم لنظام تشغيلها "أندرويد".

وسيظهر التحديث الجديد لنظام تشغيل "أندرويد باي"، وفقاً لموقع "9 تو 5 جوجل" التقني المتخصص.

وأوضح الموقع التقني المتخصص، أن "أندرويد" تستعد لما يُطلق عليه "ثورة الشرائح"، والذي يعرض واجهة مستخدم جديدة تماماً في وقت لاحق من العام الجديد.

وسيظهر في واجهة المستخدم الجديدة أيقونات مختلفة تماماً في الأماكن الطبيعية بجانب بحث "جوجل" وما إلى ذلك من تطبيقات.

وسيظهر في واجهة المستخدم تلك أيقونات "واي فاي" (الإنترنت اللاسلكي)، و"البلوتوث".

ومن المتوقع أن تدعم "جوجل" تحديث "أندرويد" الجديد لهواتف "بيكسل" الأحدث، قبل أن تنقلها باقي هواتف أندرويد الأخرى.

كما أن واجهة الاستخدام أيضاً وفرت إمكانية الوصول إلى "واي فاي" و"بلوتوث" عن طريق البحث في "جوجل"، فبمجرد كتابة كلمة "blu" ستظهر سريعا كلمة "Bluetooth" وينقل المستخدم إلى شاشة البلوتوث، والأمر نفسه بالنسبة للواي فاي أو بيانات الجوّال.