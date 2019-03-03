، استمرت 3 ساعات .. جراحة معقّدة تستأصل ورماً من وجه مريضة بالقريات ،

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نجح -بفضل الله- فريق جراحة الوجه والفكين بمركز طب الأسنان التخصصي بالقريات، في استئصال ورم في الجانب الأيسر من الوجه لمريضة؛ وذلك خلال عملية جراحية معقّدة استمرت ثلاث ساعات تحت التخدير الموضعي.
كانت المريضة تعاني ورماً في الخد الأيسر، وبعد إجراء الفحوص اللازمة لها تبيّن أن الورم عبارة عن كيس دهني متصل بالعصب الرئيس والقناة اللعابية وعضلة الخد.
وبعد تشخيص الحالة ظهرت صعوبة إجراء مثل هذه العمليات تحت التخدير العام؛ حيث تقرّر عملها تحت التخدير الموضعي، وتمّت العملية، ولله الحمد، بنجاح، وتم استئصال الورم بالكامل مع المحافظة على العصب وعلى القناة والغدة اللعابية.
تأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
استمرت 3 ساعات .. جراحة معقّدة تستأصل ورماً من وجه مريضة بالقرياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-03
نجح -بفضل الله- فريق جراحة الوجه والفكين بمركز طب الأسنان التخصصي بالقريات، في استئصال ورم في الجانب الأيسر من الوجه لمريضة؛ وذلك خلال عملية جراحية معقّدة استمرت ثلاث ساعات تحت التخدير الموضعي.
كانت المريضة تعاني ورماً في الخد الأيسر، وبعد إجراء الفحوص اللازمة لها تبيّن أن الورم عبارة عن كيس دهني متصل بالعصب الرئيس والقناة اللعابية وعضلة الخد.
وبعد تشخيص الحالة ظهرت صعوبة إجراء مثل هذه العمليات تحت التخدير العام؛ حيث تقرّر عملها تحت التخدير الموضعي، وتمّت العملية، ولله الحمد، بنجاح، وتم استئصال الورم بالكامل مع المحافظة على العصب وعلى القناة والغدة اللعابية.
تأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
11:18 AM
أجراها فريق طبي تحت التخدير الموضعي محافظاً على العصب والقناة والغدة
نجح -بفضل الله- فريق جراحة الوجه والفكين بمركز طب الأسنان التخصصي بالقريات، في استئصال ورم في الجانب الأيسر من الوجه لمريضة؛ وذلك خلال عملية جراحية معقّدة استمرت ثلاث ساعات تحت التخدير الموضعي.
كانت المريضة تعاني ورماً في الخد الأيسر، وبعد إجراء الفحوص اللازمة لها تبيّن أن الورم عبارة عن كيس دهني متصل بالعصب الرئيس والقناة اللعابية وعضلة الخد.
وبعد تشخيص الحالة ظهرت صعوبة إجراء مثل هذه العمليات تحت التخدير العام؛ حيث تقرّر عملها تحت التخدير الموضعي، وتمّت العملية، ولله الحمد، بنجاح، وتم استئصال الورم بالكامل مع المحافظة على العصب وعلى القناة والغدة اللعابية.
تأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
، استمرت 3 ساعات .. جراحة معقّدة تستأصل ورماً من وجه مريضة بالقريات ،
المصدر : الخليج 365
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