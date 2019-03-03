، مباحثات يمنية أمريكية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية ،

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الْتقى وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، في العاصمة الأمريكية واشنطن، فريقاً من مسؤولي وزارة الأمن القومي الأمريكية، الخاص بالتحقيق في الآثار والممتلكات الثقافية.
وجرى خلال اللقاء، مناقشةُ مكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية اليمنية، والسبل القانونية الواجب اتباعها في قضايا التهريب والاتجار بالآثار والمورث الثقافي؛ حسبما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وناقش المسؤول اليمني، في لقاء آخر مع مندوبي وزارة الخزانة في الحكومة الأمريكية، الإجراءات التي تأمل الحكومة اليمنية اعتمادها؛ بهدف منع المتاجرة بالآثار اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية.
مباحثات يمنية أمريكية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثريةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-03
الْتقى وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، في العاصمة الأمريكية واشنطن، فريقاً من مسؤولي وزارة الأمن القومي الأمريكية، الخاص بالتحقيق في الآثار والممتلكات الثقافية.
وجرى خلال اللقاء، مناقشةُ مكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية اليمنية، والسبل القانونية الواجب اتباعها في قضايا التهريب والاتجار بالآثار والمورث الثقافي؛ حسبما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وناقش المسؤول اليمني، في لقاء آخر مع مندوبي وزارة الخزانة في الحكومة الأمريكية، الإجراءات التي تأمل الحكومة اليمنية اعتمادها؛ بهدف منع المتاجرة بالآثار اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
11:26 AM
بحثَا السبل القانونية والإجراءات الواجب اتباعها في قضايا التهريب
الْتقى وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، في العاصمة الأمريكية واشنطن، فريقاً من مسؤولي وزارة الأمن القومي الأمريكية، الخاص بالتحقيق في الآثار والممتلكات الثقافية.
وجرى خلال اللقاء، مناقشةُ مكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية اليمنية، والسبل القانونية الواجب اتباعها في قضايا التهريب والاتجار بالآثار والمورث الثقافي؛ حسبما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وناقش المسؤول اليمني، في لقاء آخر مع مندوبي وزارة الخزانة في الحكومة الأمريكية، الإجراءات التي تأمل الحكومة اليمنية اعتمادها؛ بهدف منع المتاجرة بالآثار اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية.
، مباحثات يمنية أمريكية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية ،
المصدر : الخليج 365
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