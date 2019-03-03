، الأعنف منذ أسابيع.. اشتباكات في الحديدة ومصرع 20 حوثياً ،

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اندلعت اشتباكات في مدينة الحديدة، خلال الساعات الأخيرة، هي الأشد منذ أسابيع بين مليشيات الحوثي وقوات الجيش الوطني اليمني.
وتمركزت الاشتباكات في سوق الحلقة وأطراف شارع الخمسين، ووصلت إلى حي سبعة يوليو شرق الحديدة؛ وفق "سكاي نيوز".
وكانت الحكومة الشرعية اليمنية قد اتهمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بزرع ألغام وعبوات ناسفة في مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية في محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، دعا وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى إدانة "التصرف الإجرامي الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية، واتخاذ الإجراءات الحازمة والجادة لوقف كل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية".
واعتبر الوزير اليمني صمتَ المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم الحوثية بحق الأعمال الإغاثية "غير مقبول".
وقُتل نحو 20 من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في غارات لمقاتلات التحالف العربي في مديرية حجور بمحافظة حجة؛ حيث تواصلت المواجهات بين قبائل حجور والحوثيين.
وقالت مصادر محلية: إن الطيران استهدف -فجر اليوم- مركبات تُقِل مقاتلين في القرعة شمال شرق العبيسة، كما استهدف مركبة أخرى غربي المندلة في كشر، وكثّف الطيران من غاراته على أهداف للمتمردين؛ حيث شن أكثر من 12 غارة على مواقع وتجمعات وآليات قتالية لهم، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت مصادر محلية: إن معارك دارت في الجهة الشرقية من كشر؛ في حين قصفت مقاتلات التحالف العربي عربة للمتمردين في شرق العبيسة بكشر.
الأعنف منذ أسابيع.. اشتباكات في الحديدة ومصرع 20 حوثياًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-03
اندلعت اشتباكات في مدينة الحديدة، خلال الساعات الأخيرة، هي الأشد منذ أسابيع بين مليشيات الحوثي وقوات الجيش الوطني اليمني.
وتمركزت الاشتباكات في سوق الحلقة وأطراف شارع الخمسين، ووصلت إلى حي سبعة يوليو شرق الحديدة؛ وفق "سكاي نيوز".
وكانت الحكومة الشرعية اليمنية قد اتهمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بزرع ألغام وعبوات ناسفة في مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية في محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، دعا وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى إدانة "التصرف الإجرامي الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية، واتخاذ الإجراءات الحازمة والجادة لوقف كل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية".
واعتبر الوزير اليمني صمتَ المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم الحوثية بحق الأعمال الإغاثية "غير مقبول".
وقُتل نحو 20 من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في غارات لمقاتلات التحالف العربي في مديرية حجور بمحافظة حجة؛ حيث تواصلت المواجهات بين قبائل حجور والحوثيين.
وقالت مصادر محلية: إن الطيران استهدف -فجر اليوم- مركبات تُقِل مقاتلين في القرعة شمال شرق العبيسة، كما استهدف مركبة أخرى غربي المندلة في كشر، وكثّف الطيران من غاراته على أهداف للمتمردين؛ حيث شن أكثر من 12 غارة على مواقع وتجمعات وآليات قتالية لهم، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت مصادر محلية: إن معارك دارت في الجهة الشرقية من كشر؛ في حين قصفت مقاتلات التحالف العربي عربة للمتمردين في شرق العبيسة بكشر.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
11:16 AM
في سوق الحلقة وأطراف شارع الخمسين ووصلت إلى حي سبعة
اندلعت اشتباكات في مدينة الحديدة، خلال الساعات الأخيرة، هي الأشد منذ أسابيع بين مليشيات الحوثي وقوات الجيش الوطني اليمني.
وتمركزت الاشتباكات في سوق الحلقة وأطراف شارع الخمسين، ووصلت إلى حي سبعة يوليو شرق الحديدة؛ وفق "سكاي نيوز".
وكانت الحكومة الشرعية اليمنية قد اتهمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بزرع ألغام وعبوات ناسفة في مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية في محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، دعا وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى إدانة "التصرف الإجرامي الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية، واتخاذ الإجراءات الحازمة والجادة لوقف كل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية".
واعتبر الوزير اليمني صمتَ المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم الحوثية بحق الأعمال الإغاثية "غير مقبول".
وقُتل نحو 20 من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في غارات لمقاتلات التحالف العربي في مديرية حجور بمحافظة حجة؛ حيث تواصلت المواجهات بين قبائل حجور والحوثيين.
وقالت مصادر محلية: إن الطيران استهدف -فجر اليوم- مركبات تُقِل مقاتلين في القرعة شمال شرق العبيسة، كما استهدف مركبة أخرى غربي المندلة في كشر، وكثّف الطيران من غاراته على أهداف للمتمردين؛ حيث شن أكثر من 12 غارة على مواقع وتجمعات وآليات قتالية لهم، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت مصادر محلية: إن معارك دارت في الجهة الشرقية من كشر؛ في حين قصفت مقاتلات التحالف العربي عربة للمتمردين في شرق العبيسة بكشر.
، الأعنف منذ أسابيع.. اشتباكات في الحديدة ومصرع 20 حوثياً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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