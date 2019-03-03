، مفاجأة.. "فيسبوك" تستعد لـ"المشفر" خلال الأشهر المقبلة ،

كشفت تقارير إخبارية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية، تستعد للحدث الأهم في تاريخها، خلال الأشهر المقبلة.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريراً مطولاً، حول نية "فيسبوك" إطلاق أول عُملة "مشفرة" خاصة بها، خلال النصف الأول من عام 2019؛ أي خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن فريق عمل فيسبوك، تَمَكّن من تطوير تقنية جديدة للعُملة المشفرة؛ من أجل منافسة "بتكوين" بصورة كبيرة غير مسبوقة، وستدعمها لتطبيقات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب".
وأشار التقرير إلى أن مشروع "ستابل كوين" المقرر طرحه من قِبَل "فيسبوك"؛ سيكون نوعاً جديداً من العملات المشفرة؛ حيث يرتبط بقيمة الأصول التقليدية مثل العملات الورقية أو الذهب؛ مما يجعله أكثر قيمة.
وقالت مصادر من داخل "فيسبوك": إن هذا الارتباط سيخلق "عملة مستقرة"، مثلها مثل العملات الأخرى كالدولار أو اليورو.
كما ستدعم تلك العملة المشفرة قيام المستخدمين بأي تحويلات مالية آمنة سواء على "فيسبوك" أو "فيسبوك ماسنجر" أو "إنستجرام" أو "واتساب".
وقال مصدر آخر في "فيسبوك" لموقع "ماشابل" التقني المتخصص: إن الفريق الخاص بتلك العملة يستكشف حالياً إمكانية دعمها لتطبيقات أخرى مختلفة بخلاف التطبيقات التابعة للشركة الأمريكية.
ومن أبرز التطبيقات، التي تدرس فيسبوك دعم عملتها المشفرة بها؛ تطبيقات مثل "تليغرام"، و"ساينال"؛ حتى تستعيض تلك التطبيقات عن عملاتها المشفرة التي الخليج 365 وأطلقتها في وقت سابق.
مفاجأة.. "فيسبوك" تستعد لـ"المشفر" خلال الأشهر المقبلةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-03
كشفت تقارير إخبارية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية، تستعد للحدث الأهم في تاريخها، خلال الأشهر المقبلة.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريراً مطولاً، حول نية "فيسبوك" إطلاق أول عُملة "مشفرة" خاصة بها، خلال النصف الأول من عام 2019؛ أي خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن فريق عمل فيسبوك، تَمَكّن من تطوير تقنية جديدة للعُملة المشفرة؛ من أجل منافسة "بتكوين" بصورة كبيرة غير مسبوقة، وستدعمها لتطبيقات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب".
وأشار التقرير إلى أن مشروع "ستابل كوين" المقرر طرحه من قِبَل "فيسبوك"؛ سيكون نوعاً جديداً من العملات المشفرة؛ حيث يرتبط بقيمة الأصول التقليدية مثل العملات الورقية أو الذهب؛ مما يجعله أكثر قيمة.
وقالت مصادر من داخل "فيسبوك": إن هذا الارتباط سيخلق "عملة مستقرة"، مثلها مثل العملات الأخرى كالدولار أو اليورو.
كما ستدعم تلك العملة المشفرة قيام المستخدمين بأي تحويلات مالية آمنة سواء على "فيسبوك" أو "فيسبوك ماسنجر" أو "إنستجرام" أو "واتساب".
وقال مصدر آخر في "فيسبوك" لموقع "ماشابل" التقني المتخصص: إن الفريق الخاص بتلك العملة يستكشف حالياً إمكانية دعمها لتطبيقات أخرى مختلفة بخلاف التطبيقات التابعة للشركة الأمريكية.
ومن أبرز التطبيقات، التي تدرس فيسبوك دعم عملتها المشفرة بها؛ تطبيقات مثل "تليغرام"، و"ساينال"؛ حتى تستعيض تلك التطبيقات عن عملاتها المشفرة التي الخليج 365 وأطلقتها في وقت سابق.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
10:55 AM
تقارير إخبارية: يُعَد الحدث الأهم في تاريخ الشركة
كشفت تقارير إخبارية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية، تستعد للحدث الأهم في تاريخها، خلال الأشهر المقبلة.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريراً مطولاً، حول نية "فيسبوك" إطلاق أول عُملة "مشفرة" خاصة بها، خلال النصف الأول من عام 2019؛ أي خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن فريق عمل فيسبوك، تَمَكّن من تطوير تقنية جديدة للعُملة المشفرة؛ من أجل منافسة "بتكوين" بصورة كبيرة غير مسبوقة، وستدعمها لتطبيقات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب".
وأشار التقرير إلى أن مشروع "ستابل كوين" المقرر طرحه من قِبَل "فيسبوك"؛ سيكون نوعاً جديداً من العملات المشفرة؛ حيث يرتبط بقيمة الأصول التقليدية مثل العملات الورقية أو الذهب؛ مما يجعله أكثر قيمة.
وقالت مصادر من داخل "فيسبوك": إن هذا الارتباط سيخلق "عملة مستقرة"، مثلها مثل العملات الأخرى كالدولار أو اليورو.
كما ستدعم تلك العملة المشفرة قيام المستخدمين بأي تحويلات مالية آمنة سواء على "فيسبوك" أو "فيسبوك ماسنجر" أو "إنستجرام" أو "واتساب".
وقال مصدر آخر في "فيسبوك" لموقع "ماشابل" التقني المتخصص: إن الفريق الخاص بتلك العملة يستكشف حالياً إمكانية دعمها لتطبيقات أخرى مختلفة بخلاف التطبيقات التابعة للشركة الأمريكية.
ومن أبرز التطبيقات، التي تدرس فيسبوك دعم عملتها المشفرة بها؛ تطبيقات مثل "تليغرام"، و"ساينال"؛ حتى تستعيض تلك التطبيقات عن عملاتها المشفرة التي الخليج 365 وأطلقتها في وقت سابق.
، مفاجأة.. "فيسبوك" تستعد لـ"المشفر" خلال الأشهر المقبلة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. "فيسبوك" تستعد لـ"المشفر" خلال الأشهر المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.