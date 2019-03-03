، مفاجأة.. "فيسبوك" تستعد لـ"المشفر" خلال الأشهر المقبلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقارير إخبارية: يُعَد الحدث الأهم في تاريخ الشركة

كشفت تقارير إخبارية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية، تستعد للحدث الأهم في تاريخها، خلال الأشهر المقبلة.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريراً مطولاً، حول نية "فيسبوك" إطلاق أول عُملة "مشفرة" خاصة بها، خلال النصف الأول من عام 2019؛ أي خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن فريق عمل فيسبوك، تَمَكّن من تطوير تقنية جديدة للعُملة المشفرة؛ من أجل منافسة "بتكوين" بصورة كبيرة غير مسبوقة، وستدعمها لتطبيقات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب".

وأشار التقرير إلى أن مشروع "ستابل كوين" المقرر طرحه من قِبَل "فيسبوك"؛ سيكون نوعاً جديداً من العملات المشفرة؛ حيث يرتبط بقيمة الأصول التقليدية مثل العملات الورقية أو الذهب؛ مما يجعله أكثر قيمة.

وقالت مصادر من داخل "فيسبوك": إن هذا الارتباط سيخلق "عملة مستقرة"، مثلها مثل العملات الأخرى كالدولار أو اليورو.

كما ستدعم تلك العملة المشفرة قيام المستخدمين بأي تحويلات مالية آمنة سواء على "فيسبوك" أو "فيسبوك ماسنجر" أو "إنستجرام" أو "واتساب".

وقال مصدر آخر في "فيسبوك" لموقع "ماشابل" التقني المتخصص: إن الفريق الخاص بتلك العملة يستكشف حالياً إمكانية دعمها لتطبيقات أخرى مختلفة بخلاف التطبيقات التابعة للشركة الأمريكية.

ومن أبرز التطبيقات، التي تدرس فيسبوك دعم عملتها المشفرة بها؛ تطبيقات مثل "تليغرام"، و"ساينال"؛ حتى تستعيض تلك التطبيقات عن عملاتها المشفرة التي الخليج 365 وأطلقتها في وقت سابق.