، لن تعلم من أين يأتيك.. "آيفون" تجهّز قنبلة "مسروقة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - من المتوقع أن يدعم النسخة القابلة للطي من آيفون

كشفت تقارير إخبارية عن أن شركة "أبل" الأمريكية اعتمدت براءة اختراع جديدة، تجعل هواتف "آيفون" الجديدة تطلق قنبلة جديدة في سوق الهواتف الذكية؛ لكن تلك القنبلة يمكن أن تكون مسروقة أو مقتبسة من منافسيها.

وأشارت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، إلى أن "أبل" اعتمدت براءة اختراع جديدة متعلقة بتقنيات الصوت في هواتف "آيفون"؛ ولكن تلك التقنية سَبَق أن أطلقتها منافستها الكورية الجنوبية "إل جي" في هاتف "إل جي جي 8".

وتعتمد تلك التقنية على دعم شاشات "أوليد" اللمسية بتقنية جديدة لتوليد الصوت من خلالها عن طريق الاهتزازات فيما يُعرف بتقنية "شاشات أوليد الكريستال الصوتية".

وتوفر تلك التقنية صوتاً أكثر نقاءً ووضوحاً من أي تقنية سابقة، كما أنها توفر أيضاً مساحة جديدة في الهاتف، الذي لن يتم دعمه بأي سماعات أخرى.

ويظهر في براءة اختراع "أبل"، أنها طوّرتها بصورة كبيرة عما الخليج 365 وأعلنت عنه "إل جي"؛ حيث إنها لن تقتصر على المكالمات الصوتية فقط.

ويعمل ذلك التطوير على ألا يكون الصوت مرتفعاً بصورة كبيرة، خلال المكالمات الهاتفية، حتى لا يكون مضراً للمستخدم.

ومن المتوقع أن تدعم "أبل" براءة الاختراع الجديدة في النسخ الجديدة المرتقبة من هواتف "آيفون"؛ فيما أشارت تقارير إلى أنه قد يدعم النسخة القابلة للطي من الهاتف المرتقب.