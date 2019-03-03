محمد بن مسعود - الدمام - قال: شهرا أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أنه لا توجد أي حالة ماطرة خلال الأيام الخمسة المقبلة. وقال عبر حسابه في "تويتر": "خلال 5 أيام قادمة لا توجد حالة مطرية معتبرة .. هذا والله أعلم". وأضاف: "إحصائياً يعد شهرا أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية خلال العام؛ وعليه إذا عندك مناسبة خارجية احرص أن تكون قبلهما أو بعدهما". "المسند" يكشف توقعاته للأمطار خلال الأيام الخمسة المقبلة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-03 أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أنه لا توجد أي حالة ماطرة خلال الأيام الخمسة المقبلة. وقال عبر حسابه في "تويتر": "خلال 5 أيام قادمة لا توجد حالة مطرية معتبرة .. هذا والله أعلم". وأضاف: "إحصائياً يعد شهرا أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية خلال العام؛ وعليه إذا عندك مناسبة خارجية احرص أن تكون قبلهما أو بعدهما". 03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440 10:51 AM قال: شهرا أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية قال: شهرا أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أنه لا توجد أي حالة ماطرة خلال الأيام الخمسة المقبلة. وقال عبر حسابه في "تويتر": "خلال 5 أيام قادمة لا توجد حالة مطرية معتبرة .. هذا والله أعلم". وأضاف: "إحصائياً يعد شهرا أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية خلال العام؛ وعليه إذا عندك مناسبة خارجية احرص أن تكون قبلهما أو بعدهما". ، "المسند" يكشف توقعاته للأمطار خلال الأيام الخمسة المقبلة ،

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