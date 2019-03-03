، أمين عام "الندوة العالمية" يستقبل "وزير الخارجية القيرغيزي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بحضور الندوة وبصماتها الإنسانية في كثير من دول العالم

استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، في مكتبه بالأمانة العامة بالرياض، وزير الخارجية القيرغيزي (شنجيز أيدربيكوف) في زيارته الدبلوماسية للمملكة.

ورحّب الوهيبي بضيفه، وأطلعه على أنشطة الندوة العالمية وجهودها التنموية والإنسانية وتميزها في العمل الشبابي، بما تقدمه من برامج وفعاليات هادفة تفيد الشباب.

بدوره، أثنى أيدربيكوف على الندوة وأشاد بحضورها العالمي وبصماتها الإنسانية في كثير من دول العالم وحضورها الفاعل في الكثير من الأزمات العالمية.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها، والتي تعكس جهود الندوة التنموية في جمهورية قيرغيزيا، وأعمالها الإيجابية التي تسهم في رقي المجتمع والإنسان، وتعزيز القيم التي تحصّن الشباب من الانجراف للتيارات المتطرفة والأفكار الهدامة.