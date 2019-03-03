السعودية اليوم / جولة تفقدية لمساجد وجوامع المخواة وقلوة



المخواة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة الدكتور مطلق بن بجاد آل سعد،أمس، بزيارة تفقدية لإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظتي المخواة وقلوة، اجتمع خلالها بمدراء الإدارتين، والتقى بالموظفين.

كما شملت الجولة جامع ابن تيمية، وبعض الجوامع والمساجد التي يوجد بها ملاحظات، والتقى بمنسوبيها، واستمع لما لديهم من ملاحظات ومقترحات، وكذلك المساجد التي لا تزال تحت الإنشاء.

وأكد الدكتور مطلق آل سعد أن هذه الزيارات تأتي للوقوف على احتياجات الإدارات والجوامع والمساجد بالمنطقة، بما يضمن سير العمل، واكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله، انطلاقاً من رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله ومنسوبيها.

// انتهى //

10:54ت م

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