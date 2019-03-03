السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم



بيت لحم 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فتية فلسطينيين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت فلسطيني آخر من بلدة تقوع شرقًا، وذلك عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

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10:46ت م

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